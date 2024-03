Undici sgomberati nello stabile dismesso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) I lavori di messa in sicurezza, non potevano iniziare a causa dipersone che avevano preso dimora al suo interno, e che impedivano agli operai di entrare, portare l’attrezzatura e iniziare a lavorare. Così il responsabile del cantiere, dipendente di una società milanese incaricata dell’interventodi via Grandi, all’interno dell’area ex Ticosa, non sapendo come procedere, martedì ha fermato una pattuglia della Squadra Volante, spiegando il problema. Gli agenti, una volta entrati, hanno trovato materassi e giacigli, allestimenti di fortuna portati dapersone, tra cui nove stranieri e due italiani, tutti senza fissa dimora, che si erano stabiliti all’interno dell’edificio per dormire e ripararsi. E’ così iniziato lo ...