Un’ancora di salvezza | La nostra casa rifugio per vittime di violenza Ecco come le aiutiamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la cooperativa On the Road, che si occupa della tutela dei diritti umani e civili di donne, uomini e bambini e della loro inclusione sociale, ha organizza un aperitivo di raccolta fondi con letture volontarie sull’emancipazione femminile, che si terrà oggi presso SmartAP, ex Cereria, in Via Porta Torricella 7, Ascoli Piceno. I partecipanti dovranno portare il libro preferito da cui leggere un brano sull’emancipazione femminile da condividere ad alta voce, in modo da creare, insieme, un racconto collettivo che contribuirà a costruire nuovi immaginari culturali basati sulla parità di genere. Il tutto avverrà davanti ad un aperitivo al costo di 20 euro. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delladei Fiori di Mandorlo’ per donnedi ...