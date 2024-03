Un’altra Roma era possibile

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sembrava non potesse esserci vita all’infuori di José Mourinho, come se avesse cosparso di sale il terreno prima conquistato e poi abbandonato non per sua volontà. Unaarrabbiata e priva di idee, tecnicamente sfiduciata e piatta, rassegnata al “primo non prenderle” senza nemmeno un afflato vitale. I Friedkin si sono concessi un azzardo ragionato: se da un lato è vero che quasi tutti sugli spalti erano con Mourinho, dall’altro era pur vero che fare peggio di quel che si era fatto in questi mesi, sotto il profilo del gioco e della comunicazione, era pressoché im. E allora largo al nuovo che avanza, alla vena di Daniele De Rossi che si gonfia molto meno rispetto a quando era in campo ma pulsa, eccome se pulsa. Era una scelta allo stesso tempo inevitabile, perché qualunque altro tecnico a tempo senza un pedigree all’altezza di quello del ...