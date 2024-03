Una vita senza lavorare è un sogno o un incubo?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2024) Smettere diè unricorrente per la maggior parte di noi. Dire addio ai colleghi e ai superiori che ci fanno attorcigliare le budella dalla rabbia, dimenticarsi delle sveglie presto al mattino, quando l’unica cosa che vorremmo è rotolare fra le lenzuola, cambiare la nostra quotidianità farcendola di ozio, tempo con le persone a cui vogliamo bene e, potendoselo permettere, viaggi nei Paesi di mezzo mondo. Come in tutti i sogni c’è una forte componente di desiderio, cioè quella tensione verso ciò che non abbiamo. Come in molti sogni, tuttavia, non riusciamo a scorgere alcuni aspetti che per alcuni di noi potrebbero tradursi quasi in un. Quanto è bello lasciare un lavoro che non ci rende sereni Quando lasciamo volontariamente un lavoro proviamo un enorme senso di leggerezza, soprattutto se quella posizione era ...