Una vita per il baseball Scala | atleta e dirigente

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il conto alla rovescia è partito. Una nuova stagione diitaliano è alle porte. Da fine aprile all’estate, venticinque squadre proveranno a detronizzare l’Unipol Bologna, regina indiscussa della passata Serie A. Fra i protagonisti più attesi del prossimo campionato, c’è Niccolò Jordi. L’esterno lodigiano si appresta a cominciare la terza stagione nella massima serie. Dopo le esperienze a Parma e Modena, il venticinquenne si è accasato a Reggio Emilia, alla ricerca della totale consacrazione: "Sento che la prossima annata sarà per me molto importante. Spero di affermarmi definitivamente, così da poter essere considerato uno dei migliori giocatori della categoria", dice. Per presentarsi nelle migliori condizioni al via,sta lavorando sodo. Alterna allenamento sul campo a esercizi in palestra, per affinare la ...