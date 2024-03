Una su mille | Audi celebra le donne che hanno scritto la storia del motorsport

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il marchio dei Quattro Anelli racconta alcune tra le sportive più importanti di tutti i tempi. Da Fabrizia Pons e Michèle Mouton, le primead aggiudicarsi una tappa del Mondiale di Rally (come navigatrice e pilota), fino alla giovane Lia Block, pronta ad entrare nella F1 Academy: «Non sono qui solo per essere la migliore tra le. Ma per essere la migliore tra tutti»