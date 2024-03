Una Roma perfetta schianta 4-0 all’Olimpico il Brighton di De Zerbi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gran primo tempo dei giallorossi, che rispondono colpo su colpo al ritmo e all'aggressività degli inglesi portandosi in vantaggio con le reti di Dybala e Lukaku. Decisive le parate di Svilar su Welbeck. Nella ripresa lasoffre ma colpisce in ripartenza con Mancini e Cristante.

Medici di base - una strage : in Emilia Romagna oltre la metà ha più di 1.500 assistiti. Bologna, 7 marzo 2024 – Più di un medico di base (o di famiglia) su due supera il limite massimo dei 1.500 assistiti in Emilia Romagna . Troppi pazienti Lo ... (Leggi)

Roma Brighton, le 10 cose da ricordare: L’esterno approfitta di una corsia libera e i suoi sincronismi con El Shaarawy ... Quando le cose funzionano, ci provano davvero tutti. Nel primo tempo la Roma mette insieme due cose difficilmente ...calcionews24

Roma-Brighton, Lukaku: "Sta cambiando la mentalità. Futuro Non voglio polemiche...": "È stata una bella partita, penso che il Brighton sia ina squadra che gioca bene, ma la nostra difesa ha fatto un ottimo lavoro e noi davanti abbiamo creato tanto". Queste le parole di Romelu Lukaku ...sport.sky

Lukaku: “Ringrazio sempre la Roma, ero in situazione difficile che non tutti sanno”: Romelu Lukaku, alla fine della partita contro il Brighton, ha parlato su Skysportdella vittoria in Europa League della sua Roma: «Loro giocano molto bene ... In Inghilterra dovremo fare la partita, ...fcinter1908