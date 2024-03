Una Milano per le donne

Una salma ritrovata in zona Fiera di Milano. La salma di Antinoo è stata ritrovata ieri in zona Fiera di Milano . Volò nel fiume intanto che cenava a lume di toro con l’imperatore Adriano. Era buio, ... (Leggi)

Auto travolge una moto a un incrocio nel centro di Milano : morto un 48enne. Nella mattinata del 7 marzo un' Auto ha travolto una moto all'altezza dell' incrocio tra via Gioia e via Don Sturzo a Milano . Il moto ciclista, un 48enne , è ... (Leggi)

Chanel, apre a Milano un nuovo pop up ispirato alla notte bianca: Il nuovo temporary pop up di Chanel, che ha aperto l'8 marzo nel cuore di Milano, in via San Carpoforo 9, riproduce in piccolo un quartiere di una grande città metropolitana di notte, accompagnando i ...repubblica

Putin e il selfie con Jorit, la strategia per sedurre l’Italia che guida il G7: Mosca vuole parlare all’Occidente e, in Europa, cerca una sponda nell’Italia che detiene la presidenza ... dall’evento “Daria Dugina e il Donbass” di Milano alla proiezione del controverso film Il ...repubblica

Alla Carlocinque Gallery di Milano in mostra i nuovi 35 Capricci di Wainer Vaccari realizzati per l'occasione: Fino al 5 aprile 2024 la Carlocinque Gallery di Milano ospita una mostra dedicata a trentacinque Capricci di Wainer Vaccari, creati appositamente per questa esposizione.finestresullarte.info