Una giornata speciale declinata al femminile

(Di venerdì 8 marzo 2024) I centri The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo hanno scelto fiori, arte per celebrare oggi la festa della donna. Gli Info Point dei due outlets si trasformeranno in profumati fiorai, dove le clienti saranno omaggiate con un rametto di mimosa. L’Info Point di Vicolungo diventerà anche la casa di Frau-Donna, la rassegna espositiva dedicata alla figuradell’artista novarese Antonio Spanedda che rimarrà nel centro fino al 31 marzo. Omaggi e promozioni speciali per le donne in molti negozi.

Vezzali, la giornata senese. Santa Maria e Panathlon: Un’ospite d’eccezione per il Panathlon Club di Siena, nella conviviale di marzo che si terrà questa sera all’hotel Garden. Valentina Vezzali, ex fiorettista che ha fatto la storia della scherma italia ...lanazione

Sport in tv oggi (venerdì 8 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: Oggi, venerdì 8 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato ...oasport

giornata internazionale dei diritti delle donne, Laura De Mola: “Tanta la strada da fare”: La consigliera comunale e coordinatrice provinciale di FI: “Il rispetto per le donne e la tutela dei diritti sia per tutti una battaglia di civiltà” ...osservatoriooggi