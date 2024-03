Una consultazione pubblica sulle nuove norme cyber L’idea di Manfredini Aipsa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Serve unaper coinvolgere tutti gli attori chiamati ad applicare ledirettive europee in materia di sicurezza informatica”. A spiegarlo a Formiche.net è Alessandro, presidente di(Associazione italiana professionisti della security aziendale). Sabato 24 febbraio è statata in Gazzetta Ufficiale la legge di delega al governo per il recepimento della Direttiva NIS 2, relativa alle misure per un livello comune elevato disicurezza, e la Direttiva CER, relativa alla resilienza dei soggetti critici. Inoltre, la legge delega il governo all’adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei, tra cui il Regolamento Dora, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Il tempo ...