Un secolo di Walter Chiari

(Di venerdì 8 marzo 2024) A come Annico,Alfredo Armando Così, all’anagrafe, viene registrato, nato l’8 marzo 1924, a Verona, in via Quattro Spade, 18, figlio di genitori pugliesi emigrati al Nord: il padre, Carmelo, brigadiere di Pubblica Sicurezza, era di Grottaglie; la madre, Vincenza Tedesco, maestra elementare, era di Andria.B come boxe (e nuoto) Quandoha nove anni, la famiglia Annico si trasferisce a Milano. Da ragazzo frequenta palestre di boxe e piscine. Sul ring, nel 1939, diventa campione lombardo dei pesi piuma; a nuoto, vince i 100 m stile libero ai Campionati della GIL, la Gioventù Italiana del Littorio. Gioca bene anche a tennis, e non disdegna le bocce, disciplina in cui conquista un altro titolo regionale.C come Coltano Dopo l’armistizio dell’8 ...