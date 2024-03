Un posto al sole | anticipazioni 8 marzo 2024 | Rosa fa arrabbiare Clara?

(Di venerdì 8 marzo 2024)Curcio farà una scoperta che la turberà particolarmente nel corso delle puntata di Unaldi venerdì 8. La donna, in particolare, verrà a sapere cheha informato Eduardo della sua convivenza con Alberto Palladini. Sabbiese, infatti, ha provato a mettersi in contatto conattraverso la Picariello e la donna gli ha riferito che la Curcio non abita piu con lei in quanto, dopo aver appreso dello sfratto che le è stato notificato e dopo le minacce ricevute dalla criminalità organizzata, ha deciso di tornare a vivere a casa del suo ex compagno. Eduardo ha incassato con amarezza e delusione quella notizia e, quando scoprirà che la sua amica ha raccontato tutto al fratello, verrà assalita dallo sconforto. La Curcio, ...

