Prezzo oro vola a 2.156 - 06 dollari - nuovo record. Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: L'oro con consegna immediata (Gold spot) sale a 2.156 ,06 dollari l'oncia con un ... (Leggi)

Prezzo oro vola a 2.156 - 06 dollari - nuovo record. Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: L'oro con consegna immediata (Gold spot) sale a 2.156 ,06 dollari l'oncia con un ... (Leggi)

Un nuovo record per l'oro a 2.167 - 90 dollari l'oncia. nuovo record per l'oro : il metallo prezioso con consegna ad aprile (Comex) è scambiato a 2.167 ,90 dollari l'oncia (+0,12%). Il contratto spot a 2.160,90 ... (Leggi)

Wall Street: Nasdaq e S&P 500 ripartono da record post Powell (Fed). Futures Usa contrastati in attesa del grande market mover: I buy scattati a Wall Street hanno portato così gli indici S&P 500 e Nasdaq a balzare durante la seduta ai massimi intraday, con lo S&P 500 che ha terminato poi la sessione a un nuovo valore record di ...borse

Mike James nella storia, il record di punti è suo: Monaco. L’attesa era grande, e non è andata delusa, perché in questa serata storica Mike James scrive il nuovo record ogni epoca di punti in Eurolega, sorpassano oltre quota 4455 un mito del basket ...riviera24

Un nuovo record per l'oro a 2.167,90 dollari l'oncia: nuovo record per l'oro: il metallo prezioso con consegna ad aprile (Comex) è scambiato a 2.167,90 dollari l'oncia (+0,12%). Il contratto spot a 2.160,90 dollari (+0,04%). (ANSA). (ANSA) ...ansa