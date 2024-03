Un bouquet di spine

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Da quando c’è la guerra in Ucraina e a Gaza, si vede la parzialità dei giornali. Sono tutti di parte, e tutti della stessa parte. Se muore un russo o un palestinese è “morto”, se muore un ucraino o un israeliano è “ucciso”.Elio Mascittivia email Gentile lettore, quella regola, per israeliani a palestinesi, purtroppo esiste da sempre. Anni fa la ricerca di un’università americana sul “linguaggio prevenuto” (biased language) negli articoli su Israele, dimostrò che il 98% della stampa anglosassone usava tali scelte lessicali. Idem la stampa europea. Per cui non c’è mai stato un palestinese “assassinato”: lui muore e basta. L’israeliano invece nasce immortale e se muore è solo perché è “ucciso”. Oggi la prassi è estesa a russi e ucraini. Vede, il giornalista ha senso di esistere se riporta la realtà, non se fa propaganda. “I fatti separati dalle opinioni” era la regola lanciata nel ’67 da ...