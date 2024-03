Un artista internazionale in mostra a Padova. Risulta forse poco noto, ma le migliaia di città che compongono il nostro Belpaese, oltre ad offrire un ampio panorama di ricchezze storiche, paesaggistiche, ... (today)

Celebrazione della Giornata internazionale della Donna al Quirinale: Il Palazzo del Quirinale ha ospitato una cerimonia solenne in occasione della Giornata internazionale della Donna, presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla cerimonia hanno pa ...online-news

Arte, Bergamo: al via giornata di studi online "Il Tempo del Museo": Il museo d’arte contemporanea presidio di complessità ... della comunicazione e dell’informazione. Anche la definizione internazionale di ICOM 2022 prende atto dell’ampliamento delle funzioni delle ...primapaginanews

Perché Gaza non sia la nuova Srebrenica: in piazza per la Palestina: Lo ha chiesto la Corte internazionale di Giustizia ... Dal palco si susseguiranno brevi letture e testimonianze di artisti, rappresentanti delle associazioni e sindacati, testimonianze da Gaza, ...globalist