Un approccio flessibile nell’insegnamento della lingua inglese | seminario online di formazione gratuito con attestato S O F I A

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 8 marzo 2024) La didatticaè in continua evoluzione e gli insegnanti si trovano di fronte alla sfida di vivere un contesto di classe con esigenze eterogenee. Per migliorare le tecniche di insegnamento, da introdurre nelle classi con studenti di abilità miste, Trinity College London propone Il“Flexible teaching in the EFL classroom” L'articolo .