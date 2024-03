Un aminoacido alla base della nostra dieta potrebbe essere associato all’artrite | lo studio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un gruppo di ricercatori del Colorado ha scoperto per la prima volta come all'interno del microbioma intestinale il triptofano possa dare origine a sottoprodotti infiammatori. Agire sull'equilibrio dei batteri intestinalioffrire nuove possibilità terapeutiche contro alcune malattie infiammatorie come artrite reumatoide e spondiloartrite.