Un abbraccio per il benessere fisico e mentale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gli abbracci sono una forma di comunicazione non verbale che può avere un impatto significativo sulla nostra salute fisica e. La ricerca ha dimostrato che gli abbracci possono ridurre lo stress, migliorare l’umore e persino rafforzare il sistema immunitario. Benefici Fisici degli Abbracci Gli abbracci hanno la capacità di influenzare positivamente la nostra salute fisica in diversi modi. Uno studio pubblicato su Psychological Science ha rivelato che gli abbracci possono agire come una forma di supporto sociale, riducendo il rischio di ammalarsi di raffreddore. I ricercatori hanno scoperto che i partecipanti che ricevevano più abbracci avevano minori probabilità di contrarre un virus respiratorio. Inoltre, gli abbracci stimolano la produzione di ossitocina, nota anche come l’ormone dell’amore o dell’. Questo ormone ha effetti benefici ...

