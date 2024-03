Umbria Antica Festival A lezione di storia

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Il Cuore Verde d’Italia batte al ritmo della“: eccolo il filo rosso e il tema portante della terza edizione di ““ che torna con tante novità, svelate ieri a Palazzo Donini dall’ideatore e direttore Andrea Fioravanti. "Dopo aver girato e attraversato tutta la regione con singole giornate spot quest’anno si cambia – ha detto –: ilsi radica a Todi, dove si terrà da venerdì 15 a domenica 17 marzo con tre grandi giornate che chiamano a raccolta archeologi e storici per raccontare le tante sfumature del mondo antico: dai popoli italici agli Etruschi, dalla Grecia classica a Roma". La manifestazione ha anche un nome nuovo (prima era ildell’) ma conserva intatto lo spirito di sempre: divulgare ...

