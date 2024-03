ULTIM’ORA – Squalifica per doping in Serie A | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 8 marzo 2024) Svolta nel casodel calciatore che milita nel nostro campionato. Arrivano le parole del suo allenatore in conferenza stampa. LaA si avvia alla ventottesima giornata che inizierà questa sera allo stadio Maradona con la sfida tra il Napoli di Calzona e il Torino di Juric. Il weekend vedrà alcuni scontri interessanti come Bologna-Inter in programma domani alle 18, un match tra le due squadre più in forma del campionato. Domenica, invece, ci sarà il Milan impegnato in casa contro l’Empoli, poi Juventus-Atalanta alle ore 18 e Fiorentina-Roma nel posticipo serale. Il turno si chiuderà lunedì all’Olimpico con Lazio-Udinese. In questa giornata spicca un’altra sfida molto interessante, ovvero quella tra il Genoa di Gilardino e il Monza di Palladino. Due squadre che stanno facendo bene e molto vicine al raggiungimento in largo anticipo del loro ...