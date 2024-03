ULTIM’ORA | Gli US Express nella Hall of Fame 2024! L’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 8 marzo 2024) La WWE ha rivelato un nuovo ingressoofClass, dopo quelli di Paul Heyman e Bull Nakano. Si tratta di un tag team stavolta, ovvero gli US, Mike Rotunda e Barry Windham (zio e padre di Bray Wyatt e Bo Dallas). Due volte World Tag Team Champions, i due presero parte alla primissima edizione di Wrestlemania, rimanendo per semprestoria del wrestling. E quest’anno avranno la loro consacrazione anche con gli anelli più importanti dello sport-intrattenimento. BREAKING: As first reported by @ringer, The U.S.will be inducted into the #WWEHOF Class of! FULL DETAILS pic.twitter.com/GSgUeoKwSZ— WWE (@WWE) March 8,