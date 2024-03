Ultimissima | Geolier può ancora vincere Sanremo | scoppia lo scandalo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 8 marzo 2024) La finale diha suscitato molto scalpore, con la vittoria di Angelina Mango nonostante un televoto del 60% in favore di. Arriva però uno scoop clamoroso, in cui la classifica potrebbe essere rivista, e porterebbe all’ipotetica vittoria del rapper napoletano. L’edizione 2024 diha visto l’esordio in gara del noto rapper napoletano. Il cantante partenopeo si è presentato al noto festival canoro con un brano quasi completamente in dialetto napoletano, e ciò ha scatenato le polemiche di alcuni giornalisti. Nonostante ciò,ha riscosso molto successo, ed è stato supportato da tutta Napoli con tantissimi voti. Nella serata della finale, ci sono stati dei problemi con la votazione da casa, e ciò potrebbe esser costata la vittoria finale per, ...