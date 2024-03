Ultime Notizie Roma del 08-03-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio manifestazioni nelle principali città italiane iniziative del governo come l’ingresso libro i musei per le donne negli scavi di Pompei apre la sezione femminile del congresso delle Terme del foro al a Palazzo del Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia donne dell’arte condotta da Teresa saponangelo aperta la proiezione di un video dire storia dal titolo Lavinia Artemisia donne pittrici del Seicento partecipa alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni andiamo a letto Joe biden affermato di aver ordinato attacchi per degradare le capacità degli Audi E difendere ovviamente anche tutta la situazione e soprattutto le forze statunitensi nella regione come Comandante in Capo non desidera ordinare ulteriori misure per ...