Ultime Notizie Roma del 08-03-2024 ore 18 | 10

(Di venerdì 8 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dietro l’omicidio di Alessandra Matteuzzi c’è il desiderio di vendetta e non la gelosia e quanto scrivono i giudici della Corte d’Assise di Bologna motivando la condanna all’ergastolo del calciatore Giovanni Padovani il movente dicono non è legato inizia una gelosia dell’imputato la quale Semmai costituì il movente degli atti persecutori ma un irresistibile desiderio di vendetta 13 sentimenti più ragionevoli e pure imperativi si tratta quindi con i giudici non tanto di un omicidio d’amore quanto di un omicidio d’onore sì pure in una malinteso accezione di quest’ultimo questa persona va rinchiuso in un buon ospedale psichiatrico Giulia Tramontano scriveva del tuo compagno Alessandro impagnatiello il 27 maggio 2023 Rivolgendosi all’altra ragazza che con lui aveva avuto una ...