Ultime Notizie Roma del 08-03-2024 ore 10 | 10

(Di venerdì 8 marzo 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la guerra in Medio Oriente in apertura di giornale su biden annunciato nel discorso sullo stato dell’Unione ieri notte di aver ordinato le forze militari statunitensi una missione di emergenza sulla porta di casa per realizzare un porto in grado di togliere navi recanti Aiuti umanitari dal Mediterraneo la missione prevede la costruzione di un molo temporanee Largo della costa di Gaggiano riferito fonti dell’amministrazione annunci arriva dopo che da sabato gli Stati Uniti hanno effettuato già bilanci di aiuti umanitari per dare una risposta la situazione sempre più catastrofica della Striscia la nuova iniziativa prevede che nelle prossime settimane iniziano i lavori per una struttura al largo delle Coste di Garda in grado di accogliere grandi navi di ...