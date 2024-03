Uilm Campania | “Garantire l’occupazione alla Jabil di Marcianise”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Rivendichiamo il mantenimento del sito di. Laha le potenzialità per dare lavoro allo stabilimento. Saremo contrari a qualsiasi soluzione che metta a rischio i lavoratori e accetteremo soltanto ipotesi che garantiscano la continuità produttiva. Abbiamo già dato”. Questo il commento del segretario generale, Crescenzo Auriemma, in meritovertenza del sito industriale in provincia di Caserta. “Questa sera aè stato convocato un consiglio comunale monotematico sulla vertenzache coinvolge 420 lavoratori la cui cassa integrazione scade il 31 maggio – ha ricordato il sindacalista – Ci sono dipendenti che hanno accettato, anni fa, di passare daa Softlab e proprio ...

