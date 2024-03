UFFICIALE – Napoli-Torino | ecco le scelte di Calzona

UFFICIALE – Napoli-Torino - i convocati di Juric. Sono stati resi noti i convocati di Ivan Juric per la sfida di campionato tra Napoli e Torino, in programma questa sera alle 20:45. Ivan … L'articolo ... (forzazzurri)

UFFICIALE – I convocati di Calzona per Napoli-Torino. Francesco Calzona ha stilato la lista dei convocati per la sfida di campionato tra Napoli e Torino in programma questa sera. In attesa di Napoli-Torino, … ... (forzazzurri)