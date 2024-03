(Di venerdì 8 marzo 2024) ROMA – “La candidatura di Ursula Von de, che ha svolto un grande lavoro, per un nuovo mandato alla guida della Commissione èper l’Italia. Alle prossime europee lavoreremo per rafforzare la famiglia del Ppe in Italia e saldare un asse in Europa tra i popolari, i conservatori ed i liberali. Il Ppe è stato e continuerà ad essere il perno della maggioranza ed i prossimi cinque anni saranno fondamentali per riformare e rafforzare l’Unione e respingere l’offensiva dei populisti dell’estrema destra che vorrebbero sfasciarla, con effetti molto pericolosi sugli stati nazionali e sullo scenario internazionale”. E’ quanto afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio(foto). L'articolo L'Opinionista.

Ue, Lupi: “La ricandidatura di Von der Leyen è un’ottima notizia”: ROMA – “La candidatura di Ursula Von de Leyen, che ha svolto un grande lavoro, per un nuovo mandato alla guida della Commissione è un’ottima notizia per l’Italia. Alle prossime europee lavoreremo per ...lopinionista

Elezioni europee, il Ppe lancia la ricandidatura di Ursula Von der Leyen: "Siamo a favore della dignità di ogni essere umano": «Il segnale di Bucarest oggi è che il Ppe è a favore dell’Europa, forte e sicura, pacifica e prospera, democratica e unita . Siamo a favore dell’Ue, a ...gazzettadelsud

Lupi, la candidatura di Von der Leyen è un'ottima notizia: 'La candidatura di Ursula Von de Leyen, che ha svolto un grande lavoro, per un nuovo mandato alla guida della Commissione è un'ottima notizia per l'Italia. Alle prossime europee lavoreremo per rafforz ...informazione