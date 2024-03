UE lancia un corridoio umanitario marittimo da Cipro alla Palestina

L'esecutivo europeo lancia un corridoio marittimo con Usa ed Emirati Arabi per Gaza: BRUXELLES, 08 MAR - "Oggi, insieme agli Emirati Arabi Uniti e agli Stati Uniti, sostenuti da altri partner cruciali, lanciamo un corridoio marittimo per fornire assistenza umanitaria tanto necessaria" ...ansa

Von der Leyen a Cipro, colloqui su corridoio marittimi per aiuti a Gaza: Nicosia, 8 mar. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è recata a Cipro dove ha incontrato il presidente Nikos Christodoulides con cui ha parlato a Nicosia del pr ...quotidiano

Gaza, domenica si apre il corridoio via mare per gli aiuti: Sul conflitto in Medio Oriente ormai è una questione di ore affinché venga aperto il nuovo corridoio via mare per favorire assistenza umanitaria alla Striscia di Gaza. Il corridoio, infatti, sarà ...tg.la7