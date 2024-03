Ue | corridoio marittimo con Usa ed Emirati Arabi per Gaza

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Oggi, insieme agliUniti e agli Stati Uniti, sostenuti da altri partner cruciali, lanciamo unper fornire assistenza umanitaria tanto necessaria" alla popolazione di. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un punto stampa a Cipro. "Siamo ormai molto vicini all'apertura deltra Cipro e, "si spera sabato o domenica" ha detto von der Leyen. La presidente dell'esecutivo Ue ha indicato che la prima operazione pilota - in collaborazione con gli Stati Uniti e gli- partirà oggi con una nave che lascerà il porto cipriota di Larnaca per portare i primi aiuti ae testare il ...

