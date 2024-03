Udu | ' abusi e violenze | per il 20% università non è sicura'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Per oltre il 20 per cento degli studenti universitari, l'non è un luogo sicuro. Ed è infatti un terzo degli intervistati ad aver sentito parlare di casi di molestia o violenza all'interno degli spazi universitari. È quanto emerge dal report "La tua voce conta" dell'Unione degli universitari presentata oggi alla Camera dei Deputati. Sono 1500 le risposte date in meno di un mese - dall'11 febbraio a 3 marzo 2024 - a un questionario diffuso su un campione raggiunto tramite social e mailing list. Emerge dall'indagine che a perpetuare maggiormenteo molestie sono i docenti. A pensarlo è quasi la metà degli intervistati. Per il 48% sono loro "i soggetti più pericolosi". Coerentemente a questo dato, per il 37% il luogo meno sicuro all'interno dell'ateneo sono gli studi degli insegnanti, a seguire ci sono i luoghi di tirocinio per il 34,7% e ...