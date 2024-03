Udine | Rampini “America | economia in salute ma società malata”

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il vuoto in geopolitica, come in geofisica, non è tollerato. E se la tendenza degli Stati Uniti sarà quella di “ritirarsi” progressivamente dallo storico ruolo di riferimento in molte aree del mondo, dobbiamo essere consapevoli, in Italia e in Europa, che quel vuoto andrà colmato da qualcun altro, che esprima un nuovo centro di influenza. Questa è la grande carta, con ancora molti punti interrogativi, che l’area europea dovrà sapersi giocare nel prossimo futuro, come ha evidenziato in apertura della sua lectio magistralis il direttore scientifico di Open Dialogues for the Future Federico, nella seconda mattinata del forum organizzato dalla Camera di Commercio Pordenone-in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Una seconda giornata suddivisa in una mattinata nel Salone del Parlamento del Castello (aperta dall’assessore Gea ...