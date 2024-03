Udine | in Borgo Stazione una nuova Primavera – 9 marzo 24

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sabato 9giornata di festa, conoscenza e incontro nel quartiere multiculturale di. PROGRAMMA Ore 10.00 in Via Percoto 6 – “. Oltre il presente”, dibattito con Ivano Marchiol (assessore del Comune di), Alessandro Venanzi (Vicesindaco del Comune di), Loris Michelini (Consigliere comunale ed ex Vicesindaco), prof. Rosaria Arfè (dirigente Scuola primaria “Dante”), don Giancarlo Brianti (parroco Chiesa del Carmine), Mohammed Hassani (Centro Misericordia e Solidarietà), Umberto Marin (presidente Time for Africa), Paolo Foramitti (ex consigliere comunale), Marco Orioles (sociologo) Ore 12.30 in Via Roma 56 – Pranzo in, a cura di Starbox – Fast Good (su prenotazione, fino ...