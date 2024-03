Udine | De Gregori in concerto in castello – 19 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 8 marzo 2024) A distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, l’estatevedrà il grande ritorno sul palco di Francesco De, cantautore, musicista, artista fra i più amati di sempre, pronto a incantare il suo pubblico con oltre 20 date accompagnato dalla sua band, per portare la sua musica in tutta la penisola. Per la felicità dei tanti fan del Friuli Venezia Giulia, il principe della musica italiana ha previsto un’unica data in esclusiva regionale, in programma il prossimo venerdì 19aldi. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario distate, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di venerdì 8 ...