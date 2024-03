Udine | arcivescovo Mazzoccato saluta i friulani “Dio vi benedica”

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 8 marzo 2024) Carissimi sacerdoti, diaconi, religiosi/e fedeli tutti, mentre ci stiamo preparando con fede e gioia ad accogliere il nuovo, mons. Riccardo Lamba, desidero rivolgervi ancora una parola a conclusione dei miei oltre 14 anni di ministero episcopale in mezzo a voi. Ripercorrendoli con la memoria possiamo riconoscere che ci sono stati dei frutti di bene a favore della nostra Chiesa diocesana. Per questi frutti, con gioia lodiamo e ringraziamo Dio Padre per mezzo di Gesù nostro Signore perché “ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre, creatore della luce” (Gc 1,17). I doni che Dio Padre ci ha fatto sono una prova che egli non solo non abbandona la Chiesa dima, anzi, la arricchisce di grazie, a volte imprevedibili, pur in mezzo alle nostre fragilità e incoerenze. Per questo diciamo: “Eterna è la ...