Udine | A4 chiude per lavori fra il 9 e il 10 marzo 2024fra Redipuglia e Monfalcone

(Di venerdì 8 marzo 2024) Autostrade Alto Adriatico informa che nella serata tra sabato 9 e domenica 10verrà effettuata – condizioni meteorologiche permettendo – la rimozione di due portali segnaletici posizionati alle chilometriche 515 + 050 e 515 + 220 in direzione Trieste in avvicinamento alla Barriera del Lisert. Per consentire le operazioni, a partire dalle ore 19,00 nel tratto traEst verrà chiusa la corsia di emergenza e di marcia con spostamento del flusso veicolare sulla corsia di sorpasso. A partire dalle 23,00 di sabato e fino alle ore 04,00 di domenica verrà chiusa la carreggiata in direzione Trieste. Per effetto di questa ultima limitazione i mezzi diretti a Trieste dovranno uscire acon possibilità di rientro sulla A4 dallo svincolo diEst. Chi, invece, ...