Udine | a Percoto torna la festa di San Giuseppe – 2024 – programma

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dall’8 al 17 marzofesteggia la 72ª Fiera di San. Per l’occasione verranno allestiti forniti chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza e non mancherà l’intrattenimento per adulti e bambini. Veranno infine organizzati anche incontri e mostre durante la manizione.Venerdì 8 marzoOre 20.00 – briscola enogastronomicaOre 21.00 – musica in enoteca con DJ RAMIREZOre 21.30 – concerto con MERCURY PROPHECYSabato 9 marzoOre 14.30 – giro con cavalli e carrozzeOre 18.00 – inaugurazione festeggiamentiOre 19.30 – cena del MotociclistaOre 21.00 – Musica in enoteca con DJ MAXOre 21.30 – concerto LIVE con KILLING KLUBDomenica 10 marzoOre 9.00 – 37° motoraduno, 20° trofeo DONNA IN MOTO e 2° memorial ROBERTO TAMIOre 10.30 – aperitivo nel Parco di Villa Caiselli con DJ KRIS ...