Ucraina | Shapps | ‘Occidente segua esempio Gb | date di più all?Ucraina’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Kiev, 8 mar. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa britannico Grantha esortato le nazioni occidentali a copiare l?della Gran Bretagna, aumentando il loro sostegno all?. In un video pubblicato sui social media, si vede, in visita a Kiev, camminare davanti a un carro armato distrutto a Kiev mentre lancia un ?campanello d?allarme? al mondo per assicurarsi che Vladimir Putin venga sconfitto.“Sono a Kiev per lanciare l’allarme al mondo democratico: dobbiamo assicurarci che l’vinca questa guerra – ha affermato- Il Regno Unito si è fatto avanti per fare più che mai, con il nostro più grande pacchetto di sostegno militare fino ad oggi. Ogni nazione deve ora fare lo stesso e garantire che la libertà trionfi sulla tirannia?.Il segretario alla Difesa ...