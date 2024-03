Ucraina | il Nyt | Usa irritati dalle strategie militari di Kiev | sprecati soldi ed energie | l' obiettivo dev' essere la Crimea

Ucraina - Nyt : "L'esercito di Zelensky non si difende più - immagini satellitari mostrano mancanza di trincee e fortificazioni al fronte". L'esercito di Zelensky non si difende più e le forze russe continuano a ottenere piccoli ma rapidi guadagni al di fuori della città di Avdiivka, nell’ Ucraina ... (ilgiornaleditalia)

Ucraina - il NYT : "La CIA ha creato dodici basi segrete in Ucraina per spiare i movimenti delle forze armate russe". La CIA ha creato dodici basi segrete in Ucraina per spiare i movimenti delle forze armate russe. Lo si apprende dall'ultima inchiesta del New York Times a ... (ilgiornaleditalia)