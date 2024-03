Ubriaco e Contromano sulla A24 | Poteva Fare una Strage

(Di venerdì 8 marzo 2024) L'Aquila - Un automobilistaè stato intercettato mentre viaggiavalungo l'autostrada A24 in direzione Roma, poco prima del casello L'Aquila-Est, nella notte appena trascorsa. La Sala Operativa del Centro Operativo Polizia Stradale ha ricevuto la segnalazione e prontamente ha allertato gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila Ovest. Arrivati sul luogo, i poliziotti hanno trovato l'auto del trasgressore ferma nella corsia di emergenza. Il conducente, un giovane residente nella città abruzzese, è stato immediatamente identificato e sottoposto alla prova dell'alcoltest, che ha rivelato un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito. Di conseguenza, il veicolo è stato affidato alla ditta incaricata del soccorso in autostrada, poiché non era più possibile lasciarlo nelle mani dell'irresponsabile ...

“Ero ubriaco per sfuggire a Satana”. Guida contromano e uccide un motociclista : la motivazione choc dopo l’incidente. Ha detto di dover bere per “scappare da Satana” e alleviare l’angoscia, allontandando i demoni che continuavano a lanciargli serpenti addosso. Questa la ... (thesocialpost)

Giovane in A24 Contromano: tasso alcolemico 5 volte oltre il limite: L’AQUILA – Erano circa le 2 di notte quando qualcuno ha segnalato alla sala operativa della Polizia Stradale un mezzo che percorreva l’A24 Contromano all’altezza del casello L’Aquila-Est, in direzione ...veratv

In giro per il centro in piena notte con un coltello di 22 centimetri: denunciato: Denunciato un 27enne che girava in centro a Pescara con un coltello a scatto della lunghezza di 22 cm. Alle ore 02:30 circa, una pattuglia ha proceduto al controllo di un giovane che si aggirava con f ...rete8

Ubriaco, viaggiava Contromano in autostrada: bloccato dalla Polizia: Poco prima delle 2.00 dell'altra notte, la Polizia stradale ha ricevuto la segnalazione di un’autovettura che viaggiava Contromano sull’autostrada A24 in direzione ...ilmessaggero