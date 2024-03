Tuttosport – Bonaventura-Ranieri | duro diverbio in campo | “Non rompermi il c… ”

(Di venerdì 8 marzo 2024) 2024-03-08 01:45:00 Arrivano conferme da: Non una gara facile per la Fiorentina, che suldel Maccabi Haifa ha vinto in extremis grazie alla rete di Barak al 5? minuto di recupero. La Viola si aggiudica dunque il match di andata degli Ottavi di Conference League, e si prepara ad affrontare la formazione israeliana il 14 marzo al Franchi. E proprio a causa dell’intensità della gara, che gli animi insi sono scaldati fino a provocare la lite tra due compagni di squadra. Ovvero. Cosa è successo Nel corso del secondo tempo, la Fiorentina imposta un’azione sulla fascia sinistra. Qui,riceve palla dall’ex centrocampista del Milan, e dopo aver tentato di avanzare con una azione individuale viene fermato dall’intervento falloso ...

Bonaventura-Ranieri, duro diverbio in campo: "Non rompermi il c....": Momento di tensione tra i due compagni di squadra, entrati in conflitto nel corso del secondo tempo della gara vinta in extremis dalla Fiorentina contro il Maccabi ...tuttosport

Tuttosport – Giuntoli pensa alla programmazione della prossima stagione: La Juventus sta già pianificando la prossima stagione, ma incontra delle difficoltà dovute all'incertezza riguardante la competizione europea in cui giocheranno nel 2024-2025.mondonapoli

Occhio Fiorentina, la Juve non ha tolto gli occhi da Bonaventura: Quella di Bonaventura alla Juventus è una voce che ci ha accompagnato negli ultimissimi giorni di calciomercato invernale. Una suggestione dettata dalla ricerca.calciomercato