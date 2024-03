Tutto quello che avreste voluto sapere su ciclo mestruale e sport

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nel mondo reale, le conversazioni a cui mi è capitato di assistere legate al tema delnellosi svolgono all’incirca così: “Hai visto? L’atleta X ha detto che aveva il”; “Eh beh, sì, in effetti può succedere.”; “Pensa per chi punta alle Olimpiadi, ti capita ilil giorno della gara.”; “Oddio, ma come fanno?”. La sequenza è più o meno questa, indipendentemente da chi e quanti siano gli interlocutori. Il punto è che per far avvenire questa conversazione è necessario un evento, un fatto o una notizia che renda manifesta l’esistenza del. A seguire subentra la consapevolezza di quanto sappiamo del, che interessa metà della popolazione umana per un lungo periodo di vita e ha una frequenza tale da non ...