Tutti i ritmi del mondo a Beaches Brew 2024

(Di venerdì 8 marzo 2024) Niger, Pakistan, Cuba, Kenya, Stati Uniti, Canada, Svizzera, Ghana, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito. Un giro delattraverso la musica e le sue infinite declinazioni, un viaggio aperto a, all’insegna della scoperta, sulla spiaggia di uno dei bagni più iconici della Riviera romagnola: questo è, festival nato nel 2012 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna dalla sinergia del team di Bronson con un pool di curatori diviso tra Olanda e Stati Uniti. La prossima edizione, sempre a ingresso libero, andà in scena dal 4 al 6 giugno a Marina di ravenna. Ed ecco i musicisti che saliranno sul palco. Al glam No Wave degli Special Interest da New Orleans farà da controcanto il rock blues contaminato con idella musica africana dei nigeriani Etran De L’Aïr; al punk tagliente delle inglesi ...