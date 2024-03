Tutte le volte che De Laurentiis ha annunciato di costruire il nuovo stadio a Napoli e non l’ha fatto

Sbarre di zucchero - movimento che sensibilizza su tutte le tematiche inerenti la vita carceraria - è oggi uno dei canali che testimonia quotidianamente sulla condizione due volte penalizzante delle donne in carcere. A dar vita a Sbarre di zucchero, movimento che sensibilizza su tutte le tematiche inerenti la vita carceraria, in particolare quella delle donne in carcere, è ... (iodonna)