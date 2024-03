Turismo Vetrina all’Itb Berlino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ancora grande soddisfazione per Grosseto: dopo aver trionfato nell’European Green Pioneer of Smart Tourism, riconoscimento dedicato alle piccole città più sostenibili, il Comune di Grosseto è protagonistadi, una delle fiere turistiche più prestigiose al mondo. "La presenza del nostro Comunedi, che accoglie oltre 180 Paesi e 160mila visitatori all’anno – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale –, rappresenta un’opportunità unica per stabilire relazioni con operatori del settore e per valorizzare il nostro patrimonio. Grazie a iniziative come questa, Grosseto si conferma un’eccellenza nel panorama turistico internazionale".