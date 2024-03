Tu sei troppo vecchia e tu troppo giovane | cos’è l’ageismo di genere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nel 2021, il 13,4% degli occupati in Italia ha dichiarato di aver subito discriminazione sul lavoro negli ultimi 5 anni. (Fonte: https://www.istat.it/it/archivio/276107). Pur, il primato in termini di discriminazione spetta alle donne, che in ambito lavorativo incontrano più di un problema: la disoccupazione femminile rappresenta 11,1% rispetto al 9.6% di quella maschile, il tasso di totale inattività femminile si aggira intorno al 46,3% mentre quello maschile si attesta al 27.6 % e il tasso di occupazione femminile è del 47,7%, cambia con l’età e diminuisce in base al numero di figli. (Fonte: Global report on aging OMS 2021). Insomma, non importa quanto tu sia preparata, quanta esperienza tu abbia, quanto sacrificio, tempo e risorse personali tu abbia investito. Tu, donna, non andrai (quasi) ...