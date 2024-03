TS – De Laurentiis già valuta il ricorso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

TORINO – Ormai il Mondiale per club è un affare tra Juventus e Napoli. Con l'eliminazione agli ottavi di Champions della Lazio per mano del Bayern Monaco, i biancocelesti sono esclusi dalla corsa per assicurarsi il secondo posto (sono ammesse due squadre per Paese e il primo è già ad appannaggio dell'Inter) di accesso alla competizione internazionale, che si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Il duello Juve-Napoli Martedì si potrebbero avere ancora più certezze sulle partecipanti italiane: il Napoli scenderà infatti in campo contro il Barcellona allo Stadio di Monjuic (il Camp Nou è in rifacimento) per il ritorno dopo l'1-1 del Maradona. Se la squadra di Calzona, che ha cinque punti in meno, 47 contro 42, nel ranking, dovesse ...