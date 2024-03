Trump commenta il discorso di Biden | “Pieno d’odio | una vergogna”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Può essere stato il peggior, più rabbioso, meno compassionevolesullo stato dell'Unione, unaper il nostro Paese". Così Donaldreagisce, su Truth Social, aldi Joe, che è stato tutto orientato ad attacchi al suo "predecessore" e prossimo sfidante per la Casa Bianca. "E' stato unrabbioso, polarizzante ed'odio – ha aggiunto l'ex presidente, di cui è ben nota la retorica aggressiva e divisiva – ha appena fatto menzione della questione dell'immigrazione": "Mai la regolerà, né intende farlo". Un modo per rispondere alle accuse che il democratico rivolge ai repubblicani del Congresso che stanno bloccando l'approvazione di misure più severe sul confine, per favorire ...

