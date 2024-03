Trump ci ripensa su TikTok Ora la minaccia sono Facebook e Zuckerschmuck

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Se si elimina(un prodotto per il diabete, ndr) raddoppieranno il loro business. Non voglio che, che ha barato alle ultime elezioni, vada meglio.un vero nemico del popolo!”. Donaldci ha abituato a voltafaccia di ogni genere, ma l’ultimo lanciato sul suo Truth Social è piuttosto clamoroso. Dopo aver dichiarato guerra adurante la sua presidenza, il tycoon adesso cambia obiettivo e si scaglia contro la piattaforma di Mark Zuckerberg, tra le prime a bannarlo dopo l’assalto a Capitol Hill. Lo fa ribadendo un concetto più volte espresso – le elezioni rubate – dimenticandosi tuttavia quanto il social cinese rimanga una vera e propriaalla sicurezza per l’America. La storia è arcinota, ma ...