Trump | Biden ha fatto arricchire l' Iran

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 8 marzo 2024) 5.22 "hal'. E' colpa sua se il Medio Oriente sta esplodendo. Con me Teheran era al verde"Lo scrive Donaldsu Truth,in replica al discorso sullo Stato del l'Unione del presidente. "La sua legge sull'immigrazione-ha attaccato - è un disastro, farà entrare 5.000 migranti al giorno".Sulla guerra traJIsraele e Hamas,"non hanulla per Israele in confronto a quello che hoio. Dice solo parole, non la verità!"